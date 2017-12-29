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Президент РТ пригласил руководство Diamond Developers на «Казансаммит-2018»

29 декабря 2017, 16:46

Президент РТ пригласил руководство Diamond Developers на «Казансаммит-2018» Рустам Минниханов посетил в Дубае территорию «Устойчивый город Дубая» (The Sustainable City).
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочим визитом в ОАЭ, сегодня посетил территорию «Устойчивый город Дубая» (The Sustainable City). Президент пригласил руководство компании Diamond Developers, реализующей проект, принять участие в «Казансаммит-2018», сообщает пресс-служба главы республики.

Сегодня Президенту рассказали о ходе реализации проекта, стартовавшего в 2013 году, и его особенностях.

«Устойчивый город» – это проект экономически, экологически и социально развитой территории в Дубае. При его проектировании были учтены многие факторы влияния на окружающую среду. Население территории — люди, стремящиеся минимизировать потребление энергии, воды и продуктов питания.

Реализуемый проект призван ускорить прогнозируемую положительную эволюцию в урбанизированной среде, считают авторы.

«Реализуемый проект очень интересен и актуален», — цитирует Рустама Минниханова пресс-служба Президента РТ. По его мнению, компания Diamond Developers работает в перспективной отрасли.

 

 


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