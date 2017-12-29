Сирийские СМИ: США эвакуировали из Дейр эз-Зора главарей ИГ* на своих вертолетах

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Военные вертолеты США эвакуировали лидеров запрещенной в РФ группировки ИГ. Информацию об этом распространило государственное сирийское агентство SANA, сообщает RT.

«Соединенные Штаты продолжают эвакуировать ее (группировки ИГ – прим. ред.) главарей из провинции Дейр эз-Зор», — пишет SANA.

Агентство сообщает, что вертолеты в ночь на 28 декабря забрали боевиков из сирийской провинции Дейр-эз-Зор и высадили в Хасаке – вблизи плотины «Аль-Басель» на юге провинции.

Лидеры боевиков таким образом сбежали к Сирийским демократическим силам, поддерживаемым коалицией, возглавляемой США, цитирует SANA РИА «Новости».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 г.и запрещена в РФ.