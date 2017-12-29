Путин освободил бизнесменов Крыма от проверок до 2019 года

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Бизнесменов Крыма освободили от плановых проверок до 2019 года благодаря поправкам, внесенным в закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь».

Правки к закону в части десятой статьи 12 слова «до 1 января 2018 года» заменили «до 1 марта 2019 года». Документ подписан Президентом Владимиром Путиным и опубликован на сайте Правительства РФ.

Проверки для предпринимателей полуострова будут ограничены и проводиться раз в три года.