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Путин освободил бизнесменов Крыма от проверок до 2019 года

29 декабря 2017, 16:56

Президент РФ внес правки в закон о принятии полуострова в состав России.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Бизнесменов Крыма освободили от плановых проверок до 2019 года благодаря поправкам, внесенным в закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополь».

Правки к закону в части десятой статьи 12 слова «до 1 января 2018 года» заменили «до 1 марта 2019 года». Документ подписан Президентом Владимиром Путиным и опубликован на сайте Правительства РФ.

Проверки для предпринимателей полуострова будут ограничены и проводиться раз в три года. 


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