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Россия намерена построить в Узбекистане атомную электростанцию

29 декабря 2017, 16:34

Россия предложила построить в Узбекистане двухблочную атомную станцию постфукусимского образца.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Россия предложила Узбекистану построить на его территории блочную атомную электростанцию, поколения 3+, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексея Лихачева, который находится в столице Узбекистана с рабочим визитом.

Речь идет о двухблочной атомной станции постфукусимского образца технологии, сказал он.

«Наш опыт строительства таких станций весьма солидный. Мы будем строить подобные объекты в Бангладеш, Венгрии, Египте, Финляндии. Это наша промышленная компетенция, которую мы начинаем широко тиражировать», — заметил Лихачев.


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