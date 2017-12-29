Россия намерена построить в Узбекистане атомную электростанцию

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Россия предложила Узбекистану построить на его территории блочную атомную электростанцию, поколения 3+, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексея Лихачева, который находится в столице Узбекистана с рабочим визитом.

Речь идет о двухблочной атомной станции постфукусимского образца технологии, сказал он.

«Наш опыт строительства таких станций весьма солидный. Мы будем строить подобные объекты в Бангладеш, Венгрии, Египте, Финляндии. Это наша промышленная компетенция, которую мы начинаем широко тиражировать», — заметил Лихачев.