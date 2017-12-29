В Альметьевском районе в 2018 году планируется строительство агропромпарка

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В Альметьевском районе в 2018 году планируется строительство агропромышленного парка. Об этом было заявлено на встрече главы этого района Айрата Хайруллина с представителями фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Альметьевский район – один из первых районов, по которому было принято решение о строительстве такого агропромпарка, сказал председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров.

«Управляющей компанией агропромпарка будет сельскохозяйственный потребительский кооператив», – отметил он.

Также на встрече был представлен уникальный проект «Овощная долина», реализуемый в районе.

«“Овощная долина” – это такой же индустриальный парк, но только в сельском хозяйстве. Большую часть организационных вопросов решает кооператив. Торговые сети уже выразили свою заинтересованность в данном проекте, рассчитывая получить стабильного поставщика овощей», – подчеркнул начальник районного Управления сельского хозяйства и продовольствия Наиль Усманов.

По его словам, уже в этом году в тестовом режиме в «Овощной долине» были посажены столовая свекла, пекинская капуста, тыква, кабачки и другое. Валовый сбор овощей составил более 123 т.

«Мы будем поддерживать людей, которые хотят работать на нашей земле, – заявил глава района Айрат Хайруллин. – В рамках проекта размер арендной платы гектара земли с развитой инфраструктурой составляет 10 тыс. рублей в год, кроме того, субсидируется 50 процентов стоимости неотапливаемых теплиц, 70 процентов стоимости обустройства капельного полива и 60 процентов – специализированной техники».