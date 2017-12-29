Песошин обсудил Стратегию развития и реализации алкогольной продукции «Татспиртпром» на три года

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин провел очередное заседание совета директоров АО «Татспиртпром» в Доме Правительства РТ, сообщается на портале Правительства республики.
Главной темой заседания стала Стратегия развития и реализации алкогольной продукции «Татспиртпром» на 2018 — 2020 годы.
Задача компании в ежегодном увеличении объемов продаж в регионах России, следует из Стратегии.
По итогам текущего года объем реализации продукции компании в других российских регионах в три раза больше, чем в РТ.
«Татспиртпром» продолжит наращивать объемы производства собственных алкогольных брендов путем замещения сторонних марок, было отмечено на заседании.