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Песошин обсудил Стратегию развития и реализации алкогольной продукции «Татспиртпром» на три года

29 декабря 2017, 16:14

Задача компании в ежегодном увеличении объемов продаж в регионах России, следует из Стратегии.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин провел очередное заседание совета директоров АО «Татспиртпром» в Доме Правительства РТ, сообщается на портале Правительства республики.

Главной темой заседания стала Стратегия развития и реализации алкогольной продукции «Татспиртпром» на 2018 — 2020 годы. 

Задача компании в ежегодном увеличении объемов продаж в регионах России, следует из Стратегии.

По итогам текущего года объем реализации продукции компании в других российских регионах в три раза больше, чем в РТ. 

«Татспиртпром» продолжит наращивать объемы производства собственных алкогольных брендов путем замещения сторонних марок, было отмечено на заседании.


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