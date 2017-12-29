Из-за тумана задержаны 12 рейсов в аэропорту Казани

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Из-за тумана задержаны 11 рейсов в аэропорту Казани, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба МЧС России по РТ.
Семь прилетающих в Казань самолетов приземлятся в других аэропортах, три из них – в Нижнем Новгороде.
Вылет рейса УЭ55 Казань – Пенза «Оренбургских авиалиний», перенесен с 09.15 на 16.00.
Вылет рейса ТS 736 Казань – Ашхабад авиакомпании «Туркменские авиалинии» перенесен с 09.50 на 15.00.
Вылет рейса SU 1277 Казань – Шереметьево авиакомпании «Аэрофлот» перенесен с 10.20 на 14.20.
Вылет рейса S7 62 Казань – Домодедово авиакомпании «S7» перенесен с 11.40 на 19.10.
Вылет рейса Казань – Внуково авиакомпании «Ютайр» перенесен с 12.30 на 14.00, 51 человек.
Вылет рейса SU 1191 Казань – Шереметьево авиакомпании «Аэрофлот» перенесен с 12.20 на 17.30.
Вылет рейса ЮВТ 573 Казань – Краснодар авиакомпании «ЮВТ аэро» перенесен с 12.45 на 14.45.
Вылет рейса УЭ41 Казань – Самара «Оренбургских авиалиний» перенесен с 13.30 на 18.00.
Вылет рейса S7 66 Казань – Домодедово авиакомпании «S7» перенесен с 11.40 на 19.10.
Вылет рейса Казань – Фергана «Узбекских авиалиний» перенесен с 14.00 на 17.00.
Вылет рейса Казань – Анталья, авиакомпании «Азураир», вылет перенесен с 15.00 на 16.30.
Вылет рейса ПЛ6192 Казань – Внуково авиакомпании «Аэрофлот» перенесен с 15.10 на 15.55.