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Роспотребнадзор запустит горячую линию по качеству и срокам годности продуктов

29 декабря 2017, 22:06

С 1 по 8 января, а также 13 и 14 января 2018 года жители Татарстана смогут позвонить с 10.00 до 16.00 по телефону (843) 238-98-54.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по РТ откроет в январе горячую линию по качеству продуктов питания и срокам годности, сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 по 8 января, а также 13 и 14 января 2018 года жители Татарстана смогут позвонить с 10.00 до 16.00 по телефону (843) 238-98-54.

С 9 по 12 января и 15 января горячая линия будет работать в те же часы по телефону (843) 273-94-85.

Также в рабочие дни в течение всего года на базе Центра гигиены и эпидемиологии в РТ проводятся консультации по адресу: г. Казань, улица Сеченова, дом 13а (кабинеты 211 и 212). Желающие могут написать на электронную почту fbuz.consult@tatar.ru или позвонить по телефону (843) 221-90-16 ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней.

 


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