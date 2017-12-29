Роспотребнадзор запустит горячую линию по качеству и срокам годности продуктов

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по РТ откроет в январе горячую линию по качеству продуктов питания и срокам годности, сообщает пресс-служба ведомства.



С 1 по 8 января, а также 13 и 14 января 2018 года жители Татарстана смогут позвонить с 10.00 до 16.00 по телефону (843) 238-98-54.



С 9 по 12 января и 15 января горячая линия будет работать в те же часы по телефону (843) 273-94-85.



Также в рабочие дни в течение всего года на базе Центра гигиены и эпидемиологии в РТ проводятся консультации по адресу: г. Казань, улица Сеченова, дом 13а (кабинеты 211 и 212). Желающие могут написать на электронную почту fbuz.consult@tatar.ru или позвонить по телефону (843) 221-90-16 ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней.