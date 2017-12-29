При атаке на церковь под Каиром погибли девять и ранены десять человек

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Девять человек погибли и десять получили ранения сегодня в результате атаки на христианский храм Мар-Мина под Каиром, передает ТАСС официальные данные Министерства здравоохранения Египта.

Из девяти погибших были четверо охранявших храм полицейских, остальные пять человек – прихожане церкви. Перестрелка длилась около десяти минут. Трое нападавших были уничтожены. На теле одного из них была закреплена взрывчатка. Двое нападавших скрылись, задержан один их сообщник.