ВТБ увеличил выдачу ипотеки на треть

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). По итогам 2017 г. объем ипотечных продаж ВТБ составит 434 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2016 г. на 30 процентов. Ипотечный портфель банка по сравнению с началом года вырастет на 14 процентов и достигнет 1,126 трлн рублей.

Основной объем ипотечных сделок в 2017 г. приходится на готовое жилье: их доля в общем объеме выдач составила 47,5 процента. Доля квартир в новостройках по итогам года составила 42,6 процента. В связи со снижением ставок на ипотечном рынке в течение года выросла популярность программы рефинансирования. Ее доля в общем объеме продаж увеличилась до 8 процентов: на цели рефинансирования было выдано более 17,4 тыс. ипотечных кредитов на 33,6 млрд руб.

Около 16 процентов от общего объема продаж пришлось на специальную программу «Больше метров — меньше ставка»: в 2017 году ей воспользовались 18,5 тыс. человек, оформивших кредиты на сумму 66,4 млрд руб. При этом средняя площадь приобретаемой недвижимости по-прежнему сохраняется на уровне 60 кв. м.

«ВТБ продолжает уверенно наращивать объемы ипотечного бизнеса — наша доля по портфелю близка к 22 процентов. В этом году мы преодолели для себя значимый рубеж в 1 трлн рублей по объему портфеля. В планах на следующий год — увеличить объем выдач более чем на треть, до 583 млрд рублей», — комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ.

По сравнению с 2016 г. средняя сумма кредита выросла на 10 процентов и составила для Москвы и области 3,8 млн руб., для регионов — 2,1 млн. Размер среднего первоначального взноса существенно не изменился и остается на уровне 32 процентов от стоимости квартиры. При этом средний срок кредита в 2017 г. составил 16 лет, а реальный средний срок выплаты по ипотеке значительно меньше — на уровне 7 лет.

Регионами-лидерами по выдаче ипотечных кредитов в 2017 г. традиционно стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан, Свердловская область.