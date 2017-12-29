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Экономика и финансы

Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума

29 декабря 2017, 15:06

С 1 января каждого года МРОТ будет будет регулироваться размером установленного прожиточного мимимума за второй квартал предыдущего года.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин повысил  минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до величины прожиточного минимума. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации сегодня, 29 декабря.

 

В соответствии с новым законом с 1 января 2018 года размер МРОТ составит 9 489 рублей в месяц. Далее с 1 января каждого года минимальный размер оплаты труда будет устанавливаться на величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. Эта норма также прописана в документе.

Прожиточный минимум за третий квартал 2017 года составляет 10 328 рублей, для трудоспособного населения – 11 160 рублей. 


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