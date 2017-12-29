Новичок «Ак Барса» Фаткуллин дебютирует в матче против «Сибири»

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Стал известен состав казанского «Ак Барса» на последний матч уходящего года – в Новосибирске казанцы сыграют против местной «Сибири». Игровые сочетания «барсов» опубликованы в официальном аккаунте казанского клуба в Twitter.

Место в воротах займет Александр Шарыченков, звенья в предстоящей игре будут выглядеть следующим образом:

1-е звено: Данис Зарипов – Антон Ландер – Станислав Галиев – Андрей Марков – Никита Лямкин;

2-е звено: Михаил Глухов – Владимир Ткачев – Джастин Азеведо – Роман Манухов – Рафаэль Батыршин;

3-е звено: Артем Лукоянов – Алексей Потапов – Никита Язьков – Атте Охтамаа – Дамир Мусин;

4-е звено: Антон Глинкин – Александр Свитов – Дмитрий Обухов – Тимур Фаткуллин.

Матч между «Сибирью» и казанским «Ак Барсом» пройдет 29 декабря в Новосибирске и начнется в 15.30 (мск). Казанцы перед этой игрой возглавляют Восточную конференцию, новосибирцы идут в ней на 9-м месте.

