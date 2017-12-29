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«Что? Где? Когда?» впервые прошел для сотрудников Аппарата Президента РТ

29 декабря 2017, 15:13

«Что? Где? Когда?» впервые прошел для сотрудников Аппарата Президента РТ Первый интеллектуальный турнир состоялся на базе Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ.

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Первый в истории интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» состоялся для сотрудников Аппарата Президента РТ.

Как сообщили в самом Аппарате, инициативу провести игру проявили молодежные кадры. Идея была поддержана.

«Команды задали очень высокую планку, ни один вопрос не остался без ответа. Интеллектуальная игра, известная и любимая многими, вызвала большой интерес среди участников», — поделился ведущий игры — директор Брейн-клуба РТ Владислав Усанов.

Победа в честной борьбе в итоге досталась сборной из четырех подразделений Аппарата во главе с главным советником Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Альбертом Дирзизовым. А сам турнир обещает стать традиционным.
 


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