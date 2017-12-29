Первый в истории «Кубок Академии хоккея Ак Барс» завоевала сборная Москвы

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Москвы по хоккею с шайбой среди мальчиков 2004 года рождения стала первым в истории обладателем «Кубка Академии хоккея Ак Барс» – турнир прошел в Казани и завершился 29 декабря. Хозяева соревнований безупречно провели свои матчи и добрались до финала, в котором уступили москвичам со счетом 2:6.

На групповом этапе команда «Академии хоккея Ак Барс» показала безупречный результат – казанские мальчишки по буллитам обыграли нижегородское «Торпедо» (3:2 Б), затем уже в основное время были сильнее минского «Динамо» (5:2) и сборной Москвы (3:2).

В полуфинале хозяева разгромили «Пиратов» из Риги со счетом 9:2, а сборная Москвы переиграла ЦСКА – 4:2. В матче за «бронзу» московские «армейцы» были сильнее рижан (9:1), а финал стал повторением игры группового этапа.

В решающем матче воспитанники «Академии хоккея Ак Барс» не смогли практически ничего противопоставить москвичам – столичные гости взяли убедительный реванш (6:2) за поражение на групповом этапе и завоевали первый в истории «Кубок Академии хоккея Ак Барс».

