«Танго нужно танцевать вдвоем»: Песков назвал отношения с США разочарованием года

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Главным разочарование уходящего 2017 года назвал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отношения между РФ и США, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что уровень отношений и «та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны», не может не вызвать сожаление. В числе факторов, которые наносят ущерб двусторонним отношениям, он назвал также расследование США по так называемому «российскому досье», которое связано с обвинениями во вмешательстве в американские выборы. Это, по словам пресс-секретаря Президента, вызывает в Москве недоумение.

«Это, конечно, внутреннее дело США, – отметил он. – Но в данном случае это, конечно, наносит урон двусторонним отношениям, и мы сожалеем в этой связи».

По мнению Пескова, антироссийская истерия в США «раздувается, разжигается и поддерживается». При этом Россия хотела бы добрых и взаимовыгодных отношений с европейскими странами и США, добавил он, вместе с тем отметив, что «танго нужно танцевать вдвоем».

В контексте разочарований года вспомнил пресс-секретарь Президента РФ и о сложностях в реализации Минских договоренностей по Украине, которые, по его словам, находятся «в зависшем состоянии».

«По-прежнему не удалось продвинуться в плане их реализации, – отметил Дмитрий Песков. – Вы знаете нашу позицию, почему мы буксуем в плане реализации Минских договоренностей, по чьей вине и с чьим нежеланием».