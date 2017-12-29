Никогда не спорьте с пьяными: житель Улан-Удэ расчленил собутыльника

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Житель Улан-Удэ пригласил знакомого выпить, поссорился, зарезал, заморозил на балконе и распилил ножовкой. Об этом говорится в сообщении на сайте Следкома Бурятии.

Следователи заинтересовались этой историей, когда женщина нашла на помойке пакеты с человеческими останками. На одном из пакетов был номер мобильного телефона. Когда полицейские зашли домой к его владельцу, то на балконе обнаружили остальные части тела расчлененного мужчины.

Хозяин квартиры признался в преступлении. Он рассказал, что пригласил приятеля выпить. Поссорился с ним и зарезал его. Затем вытащил на балкон, чтобы заморозить, а позже расчленил при помощи ножовки.

В пресс-релизах МВД Татарстана часто дается памятка, в которой рекомендуется избегать контактов с пьяными и ни в коем случае не вступать с ними в спор, так как их настроение резко меняется: из добродушного расположения они моментально приходят в ярость.