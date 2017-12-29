Госкомитет РТ по биоресурсам напомнил рыболовам о правилах поведения на льду

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам напомнил рыболовам о правилах поведения на льду.

«Безопасным для перехода является прозрачный лед с зеленоватым или голубоватым оттенками и толщиной не менее 7 — 10 см для одного человека. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 м. Безопасная толщина льда для проезда автотранспорта – не менее 30 см», – говорится в обращении.

Тем, кто отправляется на рыбалку, рекомендуется иметь при себе хотя бы простейшие спасательные средства – шнур длиной не менее 12 метров с грузом на одном конце и петлей на другом, чтобы можно было вытянуть случайного «купальщика».

Поклонников подледного лова также просят не жадничать – не оббуривать друг друга. Теплый декабрь не способствует крепости льда: слишком большое количество лунок и избыток народа на ограниченной территории может привести к несчастью.

«Рыбная ловля, хоть и азартное и увлекательное занятие, но не стоит забывать о правилах поведения на льду, от этого зависит ваша жизнь и судьбы ваших семей», – напоминают сотрудники госкомитета поклонникам подледной рыбалки.



