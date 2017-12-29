Все новости Татарстан Россия

Общество

Песков рассказал о планах Путина в новогоднюю ночь

29 декабря 2017, 14:53

Пресс-секретарь российского Президента отметил, что глава государства традиционно встречает праздник в кругу семьи.
Путин: Родина ждет победителей из Сирии
Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Пресс-секретарь Президента РФ рассказал, с кем Путин встретит Новый год
Дети-сироты получили новогодние подарки от губернатора Рязанской области
В Благовещенске определили победителей «Морозко»

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Глава российского государства Владимир Путин встретит наступающий 2018 год в кругу родных и близких, сообщает ТАСС.

О планах Президента России рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства традиционно встречает Новый год дома, в кругу семьи.

Песков также подчеркнул, что этот праздник для Президента семейный, за исключением тех случаев, когда это не связано с работой. Представитель Кремля считает, что этот год не станет исключением.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter