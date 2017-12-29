Песков рассказал о планах Путина в новогоднюю ночь

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Глава российского государства Владимир Путин встретит наступающий 2018 год в кругу родных и близких, сообщает ТАСС.

О планах Президента России рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства традиционно встречает Новый год дома, в кругу семьи.

Песков также подчеркнул, что этот праздник для Президента семейный, за исключением тех случаев, когда это не связано с работой. Представитель Кремля считает, что этот год не станет исключением.