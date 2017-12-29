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В Арске едва не загорелась новогодняя елка

29 декабря 2017, 14:17 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Арске едва не загорелась новогодняя елка Замыкание в гирлянде произошло напротив дома №1 по Подгорной улице.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В Арске из-за короткого замыкания едва не загорелась новогодняя елка, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что искрит гирлянда на елке напротив дома №1 по Подгорной улице.

На место отправились сотрудники ПСЧ №107, службы электросетей, полицейские и дознаватель.

Как выяснилось, гирлянду замкнуло, однако дерево не загорелось. Причиной инцидента стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

 


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