В Арске едва не загорелась новогодняя елка

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В Арске из-за короткого замыкания едва не загорелась новогодняя елка, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что искрит гирлянда на елке напротив дома №1 по Подгорной улице.

На место отправились сотрудники ПСЧ №107, службы электросетей, полицейские и дознаватель.

Как выяснилось, гирлянду замкнуло, однако дерево не загорелось. Причиной инцидента стало нарушение правил монтажа электрооборудования.