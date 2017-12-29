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Население Набережных Челнов в 2017 году увеличилось до 530,5 тысячи человек

29 декабря 2017, 15:49

У Автограда самый низкий показатель смертности в Татарстане: 8,4 процента на тысячу населения.
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(Набережные Челны, 29 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). По предварительным итогам, население Автограда увеличилось до 530,5 тысячи человек, сообщил на «деловой пятнице» в мэрии глава Челнов Наиль Магдеев. 

 В 2016 году количество проживающих в Челнах составляло 528,3 тысячи человек.

В уходящем году в Челнах родилось 7256 малышей. В прошлом году новорожденных было больше — 8445 малышей. 

«Но по 2017 году цифра неокончательная, — сразу предупредил мэр. — У нас до Нового года два дня есть. Успеют еще родиться дети». 

Кроме того, в этом году Челны продемонстрировали хорошие данные по естественному убытию населения. У города самый низкий показатель смертности в Татарстане: 8,4 процента на тысячу населения.


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