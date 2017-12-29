«КАМАЗ» выпустит в 2017 году на 11 процентов больше автомобилей

(Набережные Челны, 29 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Удачным для экономики города назвал уходящий год мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. На «деловой пятнице» челнинский градоначальник подвел предварительные итоги 2017 года.

Объем территориального валового продукта по итогам года, по информации Магдеева, составит 194,7 млрд рублей. Это выше прошлогоднего показателя на два процента. Наблюдается рост промышленного производства: объем отгруженной продукции сейчас находится на уровне 269 млрд рублей с индексом промышленного производства 109,8 процента, что, по словам главы Челнов, тоже неплохой показатель.

Градообразующее предприятие «КАМАЗ» выпустит по итогам года 38,6 тысячи автомобилей, что на 11 процентов выше результатов 2016 года.

«Это мы пока осторожно говорим. Досчет будет в марте, когда Госкомстат РТ выдаст окончательные итоги. Но уже сейчас мы видим, что экономика Автограда не стоит на месте, двигается вперед», — пояснил Магдеев.