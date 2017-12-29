Марат Башаров возьмет на попечение двух сирийских детей-беженцев

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Актер Марат Башаров возьмет на попечение двух сирийских детей, проживающих во временных лагерях беженцев в Ливане, сообщает РИА Новости.

Глава исламского благотворительного фонда «Закят», муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов рассказал, что Ахмаду, которого собирается опекать актер, пять лет, а Асме – семь.

Попечительство заключается в ежемесячной материальной поддержке актером сирийских детей. На выделенные Башаровым средства будут покупаться продукты и все необходимое Асмаду и Асме. У мальчика в семье еще шесть сестер и братьев, а у девочки – пять. Все эти дети растут без отцов.

В январе будущего года Марат Башаров планирует вылететь в Ливан для встречи с Ахмадом и Асмой и официально оформить попечительство.

Актер признался, что помощь сирийским детям – его гражданский и религиозный долг, и он приложит все усилия для их счастливого детства.

