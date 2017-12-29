Все новости Татарстан Россия

Сельское хозяйство

В Дрожжановском районе производство молока за год увеличилось на четыре процента

29 декабря 2017, 15:30

Средний надой на одну корову составил 5 тыс. 609 кг.
В Татарстане за год увеличилось производство молока и мяса
В Татарстане с начала года произведено около 400 тыс. тонн молока и более 125 тыс. тонн мяса
В Татарстане за I квартал этого года произведено 275 тыс. тонн молока и более 225 млн. штук яиц
Животноводы Татарстана в этом году произведут 412,8 тыс. тонн мяса и 1,85 млн. тонн молока
С начала года в Татарстане произведено 68,4 тыс. тонн мяса

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В Дрожжановском районе РТ за год было произведено более 158 т мяса и 25 тыс. т молока, что составляет 104 процента к уровню 2016 года. Об этом заявил на совещании начальник районного Управления сельского хозяйства и продовольствия Ирек Мухаметзянов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

По словам докладчика, средний надой на одну корову составил 5 тыс. 609 кг. В ряде хозяйств этот показатель гораздо выше. Например, в ООО «Цильна» – 9 тыс. 990 кг, в филиалах «Городище» и «Новое Ильмово» ООО «Ак Барс Дрожжаное» – 8 тыс. 156 и 7 тыс. 899 кг соответственно.

«В 2018 году перед нами стоят задачи по увеличению объемов производства молока и мяса, продуктивности коров, улучшению работы по воспроизводству стада крупного рогатого скота. Чтобы полностью реализовать генетический потенциал животных, необходимо кормить их правильно и качественными кормами», – отметил глава Дрожжановского района Александр Шадриков. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter