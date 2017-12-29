В Дрожжановском районе производство молока за год увеличилось на четыре процента

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В Дрожжановском районе РТ за год было произведено более 158 т мяса и 25 тыс. т молока, что составляет 104 процента к уровню 2016 года. Об этом заявил на совещании начальник районного Управления сельского хозяйства и продовольствия Ирек Мухаметзянов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

По словам докладчика, средний надой на одну корову составил 5 тыс. 609 кг. В ряде хозяйств этот показатель гораздо выше. Например, в ООО «Цильна» – 9 тыс. 990 кг, в филиалах «Городище» и «Новое Ильмово» ООО «Ак Барс Дрожжаное» – 8 тыс. 156 и 7 тыс. 899 кг соответственно.

«В 2018 году перед нами стоят задачи по увеличению объемов производства молока и мяса, продуктивности коров, улучшению работы по воспроизводству стада крупного рогатого скота. Чтобы полностью реализовать генетический потенциал животных, необходимо кормить их правильно и качественными кормами», – отметил глава Дрожжановского района Александр Шадриков.