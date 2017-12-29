Воспитанники детских домов Татарстана побывали на всероссийской елке в Москве

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Более тысячи воспитанников детских домов со всех регионов страны посетили всероссийскую елку Министерства образования и науки России. На празднике в Москве побывали и восемь детей из школ-интернатов Татарстана, сообщает Минобрнауки РТ.

По программе праздничных мероприятий для воспитанников были организованы экскурсии. Но самым запоминающимся событием стало посещение ими ледового шоу – мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

После окончания шоу с приветственным словом и поздравлениями к ребятам обратилась министр образования и науки России Ольга Васильева.