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Наука и образование

Воспитанники детских домов Татарстана побывали на всероссийской елке в Москве

29 декабря 2017, 15:54

Ребята посмотрели мюзикл Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Более тысячи воспитанников детских домов со всех регионов страны посетили всероссийскую елку Министерства образования и науки России. На празднике в Москве побывали и восемь детей из школ-интернатов Татарстана, сообщает Минобрнауки РТ.

По программе праздничных мероприятий для воспитанников были организованы экскурсии. Но самым запоминающимся событием стало посещение ими ледового шоу – мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

После окончания шоу с приветственным словом и поздравлениями к ребятам обратилась министр образования и науки России Ольга Васильева.  


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