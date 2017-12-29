Челнинские полицейские задержали в наркопритоне хозяина и пятерых его гостей

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В Челнах сотрудники полиции раскрыли наркопритон, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Еще в сентябре полицейские узнали о том, что 42-летний челнинец у себя в квартире изготавливает и продает наркотики, а также регулярно приглашает посетителей для их употребления.

В результате правоохранители задержали пятерых постоянных гостей квартиры и хозяина. Освидетельствование показало, что все шестеро употребляли наркотическое вещество.

В помещении были обнаружены пакеты, бутылки из-под растворителя, использованные шприцы.

В отношении хозяина возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».