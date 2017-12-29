В Казани и Зеленодольском районе пройдут заключительные сельхозярмарки

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В Казани и Зеленодольском районе 30 декабря пройдут ярмарки сельскохозяйственной продукции, сообщает Минсельхозпрод РТ.

В столице Татарстана ярмарки будут организованы на семи торговых площадках. В частности, в агропромпарке «Казань», на территории рынка Дерби в Дербышках, за Московским рынком, перед торговым центром «Ягодная Слобода», возле сквера имени Карима Тинчурина, рядом с торговым центром «Проспект» и в поселке Юдино перед Дворцом культуры «Железнодорожников».

Торговля сельхозпродукцией будет проводиться и на казанских шатровых площадках. Кроме того, ярмарка будет открыта на территории технополиса «Новая Тура» в Зеленодольском районе.

Но торговые площадки перед гипермаркетами «Бахетле» на проспекте Ямашева и на улице Ленинградской, за Чеховским рынком в Казани работать не будут.