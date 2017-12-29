Госдума России намерена вернуть сбор налогов с физлиц до 1 октября

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Госдума России намерена вернуться к сбору налогов с физических лиц до 1 октября, а не как сейчас — до 1 декабря, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Со стороны муниципальных органов власти поступило предложение вернуться к сбору налогов с физических лиц до 1 октября. Муниципалитеты получают налоги только в декабре, и у них практически не остается времени до Нового года, чтобы эти средства нормально реализовать, отметил депутат.

«Я внес законопроект о внесении налогов физическими лицами на муниципальном уровне до 1 октября. Инициатива поддержана, в том числе и Правительством РФ», — рассказал Ильдар Гильмутдинов.