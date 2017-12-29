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Экономика и финансы

Госдума России намерена вернуть сбор налогов с физлиц до 1 октября

29 декабря 2017, 13:36

Со стороны муниципальных органов власти поступило предложение вернуться к сбору налогов с физических лиц до 1 октября.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Госдума России намерена вернуться к сбору налогов с физических лиц до 1 октября, а не как сейчас — до 1 декабря, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Со стороны муниципальных органов власти поступило предложение вернуться к сбору налогов с физических лиц до 1 октября. Муниципалитеты получают налоги только в декабре, и у них практически не остается времени до Нового года, чтобы эти средства нормально реализовать, отметил депутат.

«Я внес законопроект о внесении налогов физическими лицами на муниципальном уровне до 1 октября. Инициатива поддержана, в том числе и Правительством РФ», — рассказал Ильдар Гильмутдинов.


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