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Духовная жизнь

Мусульмане Московской области объединились в мухтасибатское собрание

29 декабря 2017, 15:58

Единогласным решением имамом-мухтасибом новой организации был избран Дауд Мухутдинов.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Мусульмане Московской области объединились в мухтасибатское собрание при Духовном собрании мусульман России, сообщает «Интерфакс».

Единогласным решением имамом-мухтасибом новой организации был избран Дауд Мухутдинов (с сентября 2012 года в Духовном управлении мусульман Москвы и Центрального региона работал на должности референта муфтия и имама). Председателем организации стал Тимур Шамсутдинов, а его заместителем — Магомед Гитинов.

Религиозные деятели заявили о своей твердой приверженности традиционному исламу и готовности следовать общепризнанным мазхабам.
 


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