(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Мусульмане Московской области объединились в мухтасибатское собрание при Духовном собрании мусульман России, сообщает «Интерфакс».

Единогласным решением имамом-мухтасибом новой организации был избран Дауд Мухутдинов (с сентября 2012 года в Духовном управлении мусульман Москвы и Центрального региона работал на должности референта муфтия и имама). Председателем организации стал Тимур Шамсутдинов, а его заместителем — Магомед Гитинов.

Религиозные деятели заявили о своей твердой приверженности традиционному исламу и готовности следовать общепризнанным мазхабам.

