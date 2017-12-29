В казанском ТЮЗе «пингвины» поздравили детей-инвалидов с Новым годом

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в казанском ТЮЗе состоялся благотворительный показ спектакля «Пингвины», организованный российской региональной авиакомпанией.

В числе приглашенных детей были воспитанники социальных фондов и приютов, таких как «Вера», «Гаврош», «Альпари», «Сила в детях» и многих других, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей.

Перед спектаклем маленьких гостей театра пригласили к нарядной елке. Дети водили хороводы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой и участвовали в конкурсах. Организаторы позаботились и о фотографиях на память: для всех желающих была организована новогодняя фотосессия, к которой с удовольствием присоединились практически все дети и их родители.

Спектакль «Пингвины» – премьера театра в уходящем году. Это зимняя сказка о добре, дружбе и верности. «Спектакль по пьесе "У ковчега в восемь" немецкого автора Хуба Ульриха. Здесь присутствуют три основные мировые религии, история с Ноем и ковчегом, но раскрывается она по-детски. Дети получат знания о религии, о Боге и, конечно, в первую очередь это про добро и дружбу», – поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» режиссер спектакля Ильгиз Зайниев.

Для многих детей это уже не первая елка в этом году. Подопечные реабилитационного центра «Логос» уже четвертый раз водят хороводы с Дедом Морозом. «Под Новый год нас очень много приглашают от разных организаций, чему мы, конечно, очень рады. Это позволяет детям больше общаться, улыбаться и радоваться празднику», – рассказала представитель центра Ольга Шинко.

От фонда «Альпари» пригласили маму 11-летних близнецов с диагнозом ДЦП. «Мои дети впервые попали в ТЮЗ благодаря этой акции. Им очень нравится здесь, они довольны, очень радостные. Всегда приятно получить такое приглашение», – поделилась Динара Мустафина.

В акции приняли участие 270 человек — столько смог вместить зал театра. После спектакля гостям вручили сладкие подарки в красивых бархатных упаковках и воздушные шары.