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Экономика и финансы

В 2018 году на строительство школ в Татарстане предусмотрено более 25 млрд рублей

29 декабря 2017, 12:56

Благодаря поддержке федерального центра в этом году в РТ построили три школы в Казани, Набережных Челнах и Арске, отметил Ильдар Гильмутдинов.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В следующем году на строительство школ в Татарстане предусмотрено более 25 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

«На следующий год будет продолжена программа строительства школ. В этом году, в том числе благодаря поддержке федерального центра, республика построила три больших школы в Казани, Набережных Челнах, в Арске», — отметил депутат. 

Потребность в новых школах в Республике Татарстан есть — более 100 школ учится во вторую смену. Только в Казани таких школ более 60, нужно уходить от этой ситуации, подчеркнул Ильдар Гильмутдинов. 


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