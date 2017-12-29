В 2018 году на строительство школ в Татарстане предусмотрено более 25 млрд рублей

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В следующем году на строительство школ в Татарстане предусмотрено более 25 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

«На следующий год будет продолжена программа строительства школ. В этом году, в том числе благодаря поддержке федерального центра, республика построила три больших школы в Казани, Набережных Челнах, в Арске», — отметил депутат.

Потребность в новых школах в Республике Татарстан есть — более 100 школ учится во вторую смену. Только в Казани таких школ более 60, нужно уходить от этой ситуации, подчеркнул Ильдар Гильмутдинов.