Лидера «Братвы» приговорили к 21 году колонии строгого режима

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Верховный суд Татарстана вынес приговор 15 участникам ОПГ из Лениногорска, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ» со ссылкой пресс-службу МВД по Татарстану, в отношении обвиняемых в одно производство были объединены 17 уголовных дел по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого, а также среднего и легкого вреда здоровью», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Принуждение к совершению сделки», «Хулиганство». После очередных кровавых разборок членов «Братвы» в 2014 году арестовали правоохранители.

Суд назначил лидеру ОПГ 21 год, а его соучастникам от восьми до 19 лет колонии строгого режима. Двое были освобождены по амнистии в связи с семидесятилетием Победы в Великой Отечественной войне, еще одного подсудимого оправдал суд, так как срок давности его привлечения к ответственности истек.