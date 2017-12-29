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Лидера «Братвы» приговорили к 21 году колонии строгого режима

29 декабря 2017, 12:33

Остальные члены банды получили от восьми до 19 лет заключения.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Верховный суд Татарстана вынес приговор 15 участникам ОПГ из Лениногорска, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ» со ссылкой пресс-службу МВД по Татарстану, в отношении обвиняемых в одно производство были объединены 17 уголовных дел по статьям «Убийство», «Умышленное причинение тяжкого, а также среднего и легкого вреда здоровью», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Принуждение к совершению сделки», «Хулиганство». После очередных кровавых разборок членов «Братвы» в 2014 году арестовали правоохранители.

Суд назначил лидеру ОПГ 21 год, а его соучастникам от восьми до 19 лет колонии строгого режима. Двое были освобождены по амнистии в связи с семидесятилетием Победы в Великой Отечественной войне, еще одного подсудимого оправдал суд, так как срок давности его привлечения к ответственности истек.

 


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