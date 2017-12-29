Единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко умерла в Мадриде

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Дочь испанского диктатора Франсиско Франко Мария дель Кармен Франко и Поло скончалась в Мадриде. Ей был 91 год, сообщает РИА Новости.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

О смерти женщины сообщил в пятницу ее внук Луис Альфонсо де Бурбон. На странице в Instagram он написал, что «она не ушла и навсегда останется в его сердце».

Мария дель Кармен Франко и Поло умерла в своем доме в столице Испании. О заболевании она узнала летом этого года. С того момента ее здоровье резко ухудшалось, женщина даже не могла выходить из дома.