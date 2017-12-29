Оборот малых и средних предприятий в Набережных Челнах в этом году составил 169 млрд рублей

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). За 2017 год в Набережных Челнах количество работников на предприятиях малого и среднего бизнеса увеличилось на 18,2 процента, что составляет 57,5 тыс. человек, пишут «Челнинские известия».

На сегодняшний день в городе работает более 16 тыс. ИП и около 20 тыс. юрлиц.

«Все разговоры о том, что малый бизнес сворачивается, — от незнания. Мы наблюдаем пусть небольшой, но рост количества предприятий. Сегодня на малых предприятиях трудится треть от общего количество работающих в городе», — сказал по итогам года мэр Наиль Магдеев.

Прогнозируется, что оборот малых и средних предприятий в этом году составит 169 млрд рублей, что на 4,2 процента больше, чем в 2016 году. Это более четверти оборота всех предприятий и организаций города, говорится в сообщении издания.

«Вот какая огромная сила. По сути, это движущая сила экономики нашего города. Малый и средний бизнес формируют третью часть бюджета нашего города, третью часть валового территориального продукта», — заметил глава города.