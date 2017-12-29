В 2017 году Татарстан потратил на госпрограммы 86 млрд рублей из федерального бюджета

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В текущем году на реализацию государственных программ Республике Татарстан было выделено 86 млрд рублей из федерального бюджета, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Татарстан активно участвует в государственных программах. На сегодняшний день в РТ реализуется 40 программ, отметил депутат.

«В 2016 году из федерального бюджета на реализацию госпрограмм в РТ было выделено 72 млрд рублей, в 2017 году — уже 86 млрд рублей. Я надеюсь, что и в 2018 году тоже будет увеличение участия республики в разных государственных программах», — заявил Гильмутдинов.