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В 2017 году Татарстан потратил на госпрограммы 86 млрд рублей из федерального бюджета

29 декабря 2017, 12:36 , Фото: Салават Камалетдинов

В 2017 году Татарстан потратил на госпрограммы 86 млрд рублей из федерального бюджета На сегодняшний день в РТ реализуется 40 государственных программ, отметил депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В текущем году на реализацию государственных программ Республике Татарстан было выделено 86 млрд рублей из федерального бюджета, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

П/к, по итогам законотворческой деятельности в Госдуме РФ в осеннюю сессию. Ильдар Гильмутдинов

Татарстан активно участвует в государственных программах. На сегодняшний день в РТ реализуется 40 программ, отметил депутат.

«В 2016 году из федерального бюджета на реализацию госпрограмм в РТ было выделено 72 млрд рублей, в 2017 году — уже 86 млрд рублей. Я надеюсь, что и в 2018 году тоже будет увеличение участия республики в разных государственных программах», — заявил Гильмутдинов.


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