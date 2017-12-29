Глава Татарстанской митрополии посетил новогодний прием в московском Кремле

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан принял участие в торжественном приеме, посвященном встрече нового 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Мероприятие прошло вчера в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Также в этот день состоялся концерт Детского хора России.

Участников приема приветствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Во время выступления перед гостями мероприятия он поблагодарил собравшихся за работу, проделанную ими в уходящем году.

«Сегодня здесь собрались люди, которые проявляют именно такие качества, вносят свой вклад в достижение общей цели – процветание России и нашего народа. Искренне благодарю вас, коллеги, за честный, профессиональный труд, за успехи на государственной службе, ратном поприще, в общественных делах, бизнесе, творчестве», — отметил глава государства на приеме, сообщает пресс-служба Президента РФ.

Праздничные мероприятия также посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.