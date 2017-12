У нее огромная аудитория: «КАМАЗ-Мастер» прокомментировал участие в «Дакаре» женщины-журналиста

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Участие российской спортивной журналистки Марии Командной в ралли «Дакар» вместе с командой «КАМАЗ-Мастер» поможет популяризации автоспорта – об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» заявил пресс-атташе команды Эрик Хайруллин.

В этом году на «Дакаре» будут представлены четыре экипажа команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением пилотов Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова, Айрата Мардеева и Антона Шибалова. Также в состав команды войдет российская спортивная журналистка Мария Командная – она отправится в большое путешествие вместе с участниками ралли и подготовит уникальные материалы о жизни экипажей.

«Мария Командная будет освещать эту гонку глазами журналиста, глазами девушки. У нее огромная аудитория в социальных сетях, поэтому благодаря ей еще больше людей заинтересуются "Дакаром"», – отметил Хайруллин.

В 2018 году ралли-рейд «Дакар» пройдет с 6 по 20 января: экипажи стартуют в столице Перу Лиме и финишируют в аргентинской Кордобе.

Мария Командная – российская спортивная журналистка, работала репортером и ведущей на каналах «Дождь», «Россия-2», Первый канал, «Матч-ТВ», Fox Sports.



Планы на январь следующие: покорить ралли @dakar в команде @kamaz_official. In January I will take part in the trickiest and most difficult rally in the world. Thanks to @MercedesBenz & @kamaz_official for this amazing opportunity! pic.twitter.com/STHdpRBUdU