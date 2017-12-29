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Экономика и финансы

СМИ: Россия требует от латвийской airBaltic более 20 млн евро

29 декабря 2017, 12:20

Минюст Латвии получил в делопроизводство просьбу о правовой помощи от российского Минюста, но не раскрыл ее подробности.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Россия направила в Латвию официальный запрос об оказании правовой помощи с требованием взыскать свыше 20 млн евро с авиакомпании airBaltic, сообщает Russia Today со ссылкой на LETA.

Претензия связана с неплатежеспособным Investbank, который принадлежал главному акционеру банка Latvijas Krājbank Владимиру Антонову, следует из сообщения LETA со ссылкой на собственный источник.

В 2012 году Investbank инициировал три гражданских иска к бывшему акционеру airBaltic — компании Baltijas aviаcijas sistеmas (BAS) и airBaltic как соответчика о взыскании выданного займа в размере 18,4 млн евро, кроме того, процентов и пени, говорится в сообщении информагентства.

Минюст Латвии получил в делопроизводство просьбу о правовой помощи от российского Минюста, но не раскрыл ее подробности.


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