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Культура, Шоу-бизнес

Актер «Игры престолов» заявил о приостановке съемок сериала

29 декабря 2017, 13:46

Премьера нового сезона выйдет в 2019 году.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Актер Бен Кромптон, который играет в «Игре престолов» роль Эддисона Толлетта – главу Черного замка, заявил, что съемки сериала приостановлены, пишет «Российская газета».

По его словам, съемки над сериалом продолжатся в следующем году. Финальный эпизод будет содержать шесть серий – каждая из них станет полнометражным фильмом, сказал Кромптон.

Концовка сериала, по словам актера, обещает быть настолько грандиозной, что создатели эпической саги решились на перерыв.

Бен Кромптон также заверил, что фанаты точно не останутся разочарованными. Премьера нового сезона выйдет в 2019 году.

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