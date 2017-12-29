Эксперты выявили самые дорогие новогодние товары в Казани

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Самыми дорогими новогодними товарами на Avito в Казани стали искусственные ели: их средняя цена составила 3,6 тыс. рублей – на 11, 5 процента дешевле, чем годом ранее, сообщает пресс-служба компании.



В преддверии Нового года эксперты Avito проанализировали динамику спроса и цен на популярные товары к празднику и выяснили, как изменились цены на новогодние товары по сравнению с прошлым годом.

Согласно исследованию, в этом году также подешевели праздничные костюмы – на 7,8 процента – до 635 руб. и елочные игрушки – на 11,5 процента. Средняя цена игрушек колеблется в районе 900 р.



Сразу в два раза в 2017 году подорожали фейерверки – их цена составила 2,8 тыс. рублей. Стоимость икры выросла на 21 процент, ее средняя цена в этом году составила 1,8 тыс. рублей.



Ранее стало известно, что чаще всего искали жители Казани на Avito в 2017 году.