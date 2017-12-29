С казанских улиц за сутки вывезли более 8 тыс. тонн снега

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). За прошедшие сутки с казанских улиц вывезли 8 тыс. 358 тонн снега, сообщается на портале мэрии Казани.
В уборке участвовали 576 дорожных рабочих и были использованы 620 единиц специальной техники, говорится в сообщении мэрии.
За сутки на дорогах города использовали около 88 тонн противогололедных средств, включая 14 тонн реагента и 74 тонны песко-соляной смеси.
Сегодня в уборке снега будут задействованы 515 дорожных рабочих и 306 единиц специальной техники, следует из данных администраций районов.
Всего с начала декабря с улиц Казани вывезли порядка 188,5 тыс. тонн снега, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома.