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С казанских улиц за сутки вывезли более 8 тыс. тонн снега

29 декабря 2017, 12:10 , Фото: Султан Исхаков

С казанских улиц за сутки вывезли более 8 тыс. тонн снега Сегодня в уборке снега будут задействованы 515 дорожных рабочих и 306 единиц специальной техники.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). За прошедшие сутки с казанских улиц вывезли 8 тыс. 358 тонн снега, сообщается на портале мэрии Казани.

В уборке участвовали 576 дорожных рабочих и были использованы 620 единиц специальной техники, говорится в сообщении мэрии.

За сутки на дорогах города использовали около 88 тонн противогололедных средств, включая 14 тонн реагента и 74 тонны песко-соляной смеси.

Сегодня в уборке снега будут задействованы 515 дорожных рабочих и 306 единиц специальной техники, следует из данных администраций районов.

Всего с начала декабря с улиц Казани вывезли порядка 188,5 тыс. тонн снега, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома.


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