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В Дрожжановском районе в сгоревшем частном доме погиб мужчина

29 декабря 2017, 11:07 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Дрожжановском районе в сгоревшем частном доме погиб мужчина Пожар вспыхнул в деревне Старое Дуваново в доме по улице Мира.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В Дрожжановском районе на пожаре в частном доме погиб 55-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в деревне Старое Дуваново горит дом №18 по улице Мира.

На тушение отправились сотрудники добровольного пожарного отряда из села Алешкино, пожарные из села Убей, ПСЧ №114, а также аварийные службы, полиция и дознаватель ОНД.

Жители деревни встретили огнеборцев. Они сообщили, что в охваченном пламенем здании может находиться хозяин. Огонь угрожал перекинуться на соседние строения, его площадь превышала 72 квадратных метра.

Расчетам удалось справиться с пожаром за 16 минут. В процессе разведки сотрудники МЧС обнаружили в руинах здания тело хозяина дома.

Дом полностью уничтожен пламенем. По предварительной версии, причиной возгорания стало неверное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.


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