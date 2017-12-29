В Дрожжановском районе в сгоревшем частном доме погиб мужчина

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В Дрожжановском районе на пожаре в частном доме погиб 55-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в деревне Старое Дуваново горит дом №18 по улице Мира.

На тушение отправились сотрудники добровольного пожарного отряда из села Алешкино, пожарные из села Убей, ПСЧ №114, а также аварийные службы, полиция и дознаватель ОНД.

Жители деревни встретили огнеборцев. Они сообщили, что в охваченном пламенем здании может находиться хозяин. Огонь угрожал перекинуться на соседние строения, его площадь превышала 72 квадратных метра.

Расчетам удалось справиться с пожаром за 16 минут. В процессе разведки сотрудники МЧС обнаружили в руинах здания тело хозяина дома.

Дом полностью уничтожен пламенем. По предварительной версии, причиной возгорания стало неверное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.