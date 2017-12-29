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Экономика и финансы

В России появится реестр уволенных за коррупцию чиновников

29 декабря 2017, 11:50

В реестр сроком на пять лет будут вноситься сведения о лицах, которые были уволены за совершение коррупционного правонарушения.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В кадровой работе государственной гражданской службы будет использоваться государственная информационная система (ГИС). Соответствующий закон за подписью Президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон также предусматривает создание и размещение в ГИС в Интернете реестра лиц, которых уволили в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения. 

В этот реестр сроком на пять лет будут вноситься сведения о лицах, которые были уволены за совершение коррупционного правонарушения. Порядок ведения реестра будет определять Правительство РФ.

Исключить из реестра сведения о таких экс-чиновниках можно будет только в случае отмены акта, который явился основанием для включения в реестр, вступления в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене подобного акта или в случае истечения пяти лет с момента его принятия, а также смерти включенного в реестр лица, следует из документа

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, говорится в сообщении на портале.


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