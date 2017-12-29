На открытии елки в Казани гостей развлекут звезды и аниматоры-снеговики

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Сегодня, 29 декабря, на площади Тысячелетия откроется центральная городская елка. Гостей праздника будут встречать аниматоры-снеговики, сообщается на портале мэрии столицы РТ.
Праздничная программа начнется в 17.00 у центрального стадиона. В концерте примут участие детский хор школы Игоря Крутого, театр танца «Шарм», ансамбль «Ворожея», «ЗуЛяйЛя» и другие.
На праздничном мероприятии объявят победителя открытого конкурса «Народный Дед Мороз», он получит главный приз – 100 тысяч рублей.
В 18.00 на елке зажгутся яркие огни, а затем прогремит праздничный салют. Центральную елку в этом году украсили игрушками в виде шаров, леденцов, валенок и светодинамических энергосберегающих гирлянд.