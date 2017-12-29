(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В селе Державино состоялось годовое отчетное собрание мухтасибата Лаишевского района. На мероприятии собрались имамы всех мечетей района. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.
В ходе встречи имам-мухтасиб Лаишевского района Равхат хазрат Гатауллин подвел итоги уходящего года.
Руководитель аппарата совета района Ильнар Хантимеров вручил благодарность имаму мечети села Орел Файзи Алтынбаеву за добросовестную работу, весомый вклад в сохранение исламских традиций и формирование духовно-нравственного фундамента общества.