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Духовная жизнь

Состоялось годовое отчетное собрание мухтасибата Лаишевского района

29 декабря 2017, 19:55

Имамы подвели итоги уходящего года.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В селе Державино состоялось годовое отчетное собрание мухтасибата Лаишевского района. На мероприятии собрались имамы всех мечетей района. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

В ходе встречи имам-мухтасиб Лаишевского района Равхат хазрат Гатауллин подвел итоги уходящего года.

Руководитель аппарата совета района Ильнар Хантимеров вручил благодарность имаму мечети села Орел Файзи Алтынбаеву за добросовестную работу, весомый вклад в сохранение исламских традиций и формирование духовно-нравственного фундамента общества.  


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