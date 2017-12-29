(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). С 10 по 31 января 2018 года в Казани будет работать пункт приема новогодних живых елок. Он будет находиться по адресу: ул. Аделя Кутуя, 160. Об этом сообщается на сайте Поволжской экологической компании.

На пункте будут располагаться контейнеры, где можно будет оставить новогоднее дерево. Единственное условие — предварительно очистить его от украшений.

Елки отвезут в фермерское хозяйство в селе Шеланга Верхнеуслонского района, где они будут использованы в качестве корма для коз.