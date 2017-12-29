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В Казани будет работать пункт приема новогодних живых елок

29 декабря 2017, 10:50

С 10 по 31 января пункт приема новогодних деревьев будет работать по адресу ул. Аделя Кутуя, 160.
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(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). С 10 по 31 января 2018 года в Казани будет работать пункт приема новогодних живых елок. Он будет находиться по адресу: ул. Аделя Кутуя, 160. Об этом сообщается на сайте Поволжской экологической компании. 

На пункте будут располагаться контейнеры, где можно будет оставить новогоднее дерево. Единственное условие — предварительно очистить его от украшений. 

Елки отвезут в фермерское хозяйство в селе Шеланга Верхнеуслонского района, где они будут использованы в качестве корма для коз.


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