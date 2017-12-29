Регионы РФ получат более 30 млрд рублей на лекарства

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Регионы РФ получат 31,6 млрд руб. на лекарства и специализированные продукты лечебного питания. Соответствующее распоряжение за подписью Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте российского Кабмина.

«Утверждено распределение в 2018 году субвенций в объеме 31,651 млрд руб. на финансирование отдельным категориям граждан оказания социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания», — следует из сообщения на сайте Правительства.

Президент России Владимир Путин сообщил, что расходы на здравоохранение в 2018 году вырастут с 3,8 процента от ВВП до 4,1 процента, пишет «Газета.ру».

Следует создать новые формы медицинского обслуживания в малых населенных пунктах, подчеркнул Путин, говорится в сообщении издания.