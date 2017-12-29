Больной раком мальчик из Приморья получил в подарок компьютер от Путина

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подарил больному раком мальчику компьютер, сообщает РИА Новости.

В четверг, 28 декабря, в гости к Сереже Тимофееву и его маме приехал в гости замглавы региона Константин Межонов. Сережа живет с мамой Анастасией Пинчуковой в селе Прилуки Хорольского района.

Недавно мальчику исполнилось 13 лет, и его желанным подарком на день рождения был персональный компьютер. Мама не могла купить его – у Сережи рак головного мозга, и все деньги уходят на лечение. Тогда Анастасия Пинчукова написала письмо Президенту и рассказала о заветном желании сына.

О том, что ребенок болен, мама узнала в прошлом году. За год мальчик перенес несколько операций и сейчас восстанавливается. По рекомендациям врачей семья переехала в сельскую местность.

Анастасия Пинчукова рассказала, что Сережа из-за заболевания не может ни с кем видеться. Общаться он может только в Интернете. «Поэтому когда сын узнал, что Президент услышал просьбу, и его давнюю мечту исполнят, он плакал от счастья! Мы очень благодарны за этот новогодний подарок», – поделилась мать мальчика Анастасия Пинчукова.

Ранее Владимир Путин подарил школьнице из Санкт-Петербурга гитару, а ученице из Ижевска – пианино.