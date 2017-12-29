Экс-глава судебных приставов Татарстана простился со знаменем УФССП по РТ

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). Экс-глава судебных приставов Татарстана Радик Ильясов попрощался со знаменем, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Ветераны, начальники отделов и личный состав аппарата выстроились в зале совещаний, после чего в него маршем вошла знаменная группа.

Начальник отдела кадров Рифкат Хасанов объявил о назначении Ильясова на новое место службы – в 2018 году он займет пост руководителя Управления ФССП по Республике Алтай. Хасанов также произнес речь, в которой отметил его заслуги перед Родиной.

В завершение церемонии Радик Ильясов подошел к знамени, преклонил колено и поцеловал край полотнища.

Церемония прощания со знаменем – это одна из самых важных и давних офицерских традиций.