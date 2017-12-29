В Казани презентовали систему интраоперационной навигации с технологией дополненной реальности

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В Казани прошел круглый стол на тему программной реализации интраоперационной навигации с поддержкой технологии дополненной реальности. На ней ученые Поволжского государственного технологического университета Алексей Роженцов и Алексей Баев презентовали прототип инновационного аппаратно-программного хирургического навигационного комплекса.

Разработанный аппаратно-программный комплекс дает возможность хирургу проводить предоперационное планирование, определяя места установки манипуляционных инструментов в зоне хирургического вмешательства.

Комплекс состоит из устройства ввода пространственных данных на базе сопряженного с лапароскопом 3D дигитайзера Microscribe G2 и специализированного программного комплекса Volga M, позволяющего по данным томографического исследования формировать трехмерную модель органа пациента в зоне хирургического интереса, выполнять совмещение виртуальной и физической модели органа пациента с позиции технологии дополненной реальности.

Доктор технических наук Алексей Роженцов представил примеры зарубежных навигационных систем. Принцип действия этих систем достаточно схож, пояснил он. Используются оптические системы операционной навигации. Для этого устанавливается аппаратура, которая позволяет отслеживать перемещения в пространстве хирургического инструмента, на котором установлены специальные рамки с инфракрасными метками. Основной недостаток подобной системы состоит в том, что большинство из них ориентированы на проведение операции на тех органах, которые достаточно тесно связаны с костными структурами, добавил ученый.

«Наша система в значительной степени ориентирована на проведение операции на органах забрюшинного пространства. Мы создали систему, которая предполагает оперативное вмешательство в мочевой пузырь, почки, предстательную железу. Особенность этих органов в том, что они жестко не фиксированы, они перемещаются под действием дыхания пациента. Поэтому одна из наших задач — обеспечить необходимую точность позиционирования при проведении подобных операций», — рассказал Роженцов.

Кроме того, стоимость такого оборудования — около 1 млн рублей, что в 30 раз меньше зарубежных аналогов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ. Проект носит название RFMEFI577170254 «Система интраоперационной навигации с поддержкой технологии дополненной реальности на базе виртуальных 3D моделей органов, полученных по результатам КТ диагностики, для малоинвазивных операций».

Научная группа кафедры радиотехнических и медико-биологических систем Поволжского государственного технологического университета (г. Йошкар-Ола) участвует в работах по Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 — 2020 годы». В рамках ФЦП до конца 2018 года предполагается финансирование проекта в размере 29 млн рублей.