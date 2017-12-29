Из-за тумана три самолета совершили вынужденную посадку в аэропорту Казани

(Казань, 29 декабря, «Татар-информ»). В Казани из-за тумана совершили вынужденную посадку три самолета, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Рейсом «Внуково – Бегишево» летели 178 пассажиров, борт «Шереметьево – Бегишево» перевозил 152 человека, а «Ноябрьск – Бугульма» – 52.
Через несколько часов в аэропорт прибыли автобусы. 90 человек уехали на двух транспортах в Челны, в Бугульму автобусом отправились 39 человек. В «Бегишево» также вылетел «Боинг», забрав с собой 85 пассажиров. Остальные пассажиры покинули аэропорт «Казань» самостоятельно.